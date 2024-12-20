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Киноафиша Сериалы Главное желание

Главное желание (2024 - 2024)

Glavnoe zhelanie 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 30 минут

О чем сериал

Жизнь официантки Насти кажется беспросветной: у неё нет ни личного счастья, ни материального благополучия, а ещё сильно больна любимая мама. Но однажды в кафе девушка находит пакет с огромной суммой, который забыл крепко выпивший бандит. Честная Настя, никогда не мыслившая о воровстве, решается на отчаянный поступок. Забрав деньги, она хочет устроить незабываемые каникулы для мамы в Москве, которой, по неутешительным прогнозам врачей, осталось жить совсем недолго. Для полного ощущения сказки Настя уговаривает бывшего ухажёра сыграть роль её жениха, чтобы пожилая женщина смогла не беспокоиться за будущее дочки.

В ролях
В ролях
Евгения Замулина
Максим Заусалин
Максим Заусалин
Ян Ильвес
Олег Филипчик
Олег Филипчик
Мария Фурина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Главное желание - Сезон 1 Сезон 1
2024, 2 эпизода
 
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