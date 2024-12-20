Жизнь официантки Насти кажется беспросветной: у неё нет ни личного счастья, ни материального благополучия, а ещё сильно больна любимая мама. Но однажды в кафе девушка находит пакет с огромной суммой, который забыл крепко выпивший бандит. Честная Настя, никогда не мыслившая о воровстве, решается на отчаянный поступок. Забрав деньги, она хочет устроить незабываемые каникулы для мамы в Москве, которой, по неутешительным прогнозам врачей, осталось жить совсем недолго. Для полного ощущения сказки Настя уговаривает бывшего ухажёра сыграть роль её жениха, чтобы пожилая женщина смогла не беспокоиться за будущее дочки.