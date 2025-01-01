Спектакль Идеальный развод

Идеальный развод: комедия недоразумений

Идеальных браков не бывает, зато идеальный развод — вполне реальная ситуация. Особенно если этот развод касается раздела имущества. В новом спектакле мы погружаемся в череду уму непостижимых и смешных ситуаций, которые разворачиваются, когда замысел кажется безупречным, но один маленький просчет вызывает настоящую лавину недоразумений.

Сюжет

Крупный бизнесмен мистер Батлер не желает делить свое богатство с женой и разрабатывает план, как развестись, сохранив при этом все свои активы. Однако, как это часто бывает, гладко получается только на бумаге. Глупая ошибка доверенного помощника приводит к тому, что весь его агрегатная схема разрушается, и герои оказываются в водовороте уморительных ситуаций, из которых сложно выбраться.

Что важнее: деньги или любовь?

Что поможет героям выбраться из этого сложного положения? Многие скажут, что деньги решают всё, однако спектакль наглядно демонстрирует, что именно любовь может стать спасением в самых трудных ситуациях.

Актерский состав и команда

В спектакле задействованы талантливые актеры: Михаил Горевой, Максим Заусалин, Елена Корикова, Евгения Капралова. Режиссером проекта стал Владимир Виноградов, а автором пьесы — Алексей Щеглов.

Приготовьтесь к настоящему театральному празднику, полному шуток и неожиданных поворотов сюжета!