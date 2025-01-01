Спектакль Идеальный развод

Идеальных браков не бывает, зато идеальный развод — вполне реальная ситуация. Особенно если этот развод касается раздела имущества. В новом спектакле мы погружаемся в череду уму непостижимых и смешных ситуаций, которые разворачиваются, когда замысел кажется безупречным, но один маленький просчет вызывает настоящую лавину недоразумений.
Крупный бизнесмен мистер Батлер не желает делить свое богатство с женой и разрабатывает план, как развестись, сохранив при этом все свои активы. Однако, как это часто бывает, гладко получается только на бумаге. Глупая ошибка доверенного помощника приводит к тому, что весь его агрегатная схема разрушается, и герои оказываются в водовороте уморительных ситуаций, из которых сложно выбраться.
Что поможет героям выбраться из этого сложного положения? Многие скажут, что деньги решают всё, однако спектакль наглядно демонстрирует, что именно любовь может стать спасением в самых трудных ситуациях.
В спектакле задействованы талантливые актеры: Михаил Горевой, Максим Заусалин, Елена Корикова, Евгения Капралова. Режиссером проекта стал Владимир Виноградов, а автором пьесы — Алексей Щеглов.
Приготовьтесь к настоящему театральному празднику, полному шуток и неожиданных поворотов сюжета!