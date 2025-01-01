Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Идеальный развод
Киноафиша Идеальный развод

Спектакль Идеальный развод

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Идеальный развод: комедия недоразумений

Идеальных браков не бывает, зато идеальный развод — вполне реальная ситуация. Особенно если этот развод касается раздела имущества. В новом спектакле мы погружаемся в череду уму непостижимых и смешных ситуаций, которые разворачиваются, когда замысел кажется безупречным, но один маленький просчет вызывает настоящую лавину недоразумений.

Сюжет

Крупный бизнесмен мистер Батлер не желает делить свое богатство с женой и разрабатывает план, как развестись, сохранив при этом все свои активы. Однако, как это часто бывает, гладко получается только на бумаге. Глупая ошибка доверенного помощника приводит к тому, что весь его агрегатная схема разрушается, и герои оказываются в водовороте уморительных ситуаций, из которых сложно выбраться.

Что важнее: деньги или любовь?

Что поможет героям выбраться из этого сложного положения? Многие скажут, что деньги решают всё, однако спектакль наглядно демонстрирует, что именно любовь может стать спасением в самых трудных ситуациях.

Актерский состав и команда

В спектакле задействованы талантливые актеры: Михаил Горевой, Максим Заусалин, Елена Корикова, Евгения Капралова. Режиссером проекта стал Владимир Виноградов, а автором пьесы — Алексей Щеглов.

Приготовьтесь к настоящему театральному празднику, полному шуток и неожиданных поворотов сюжета!

Режиссер
Владимир Виноградов
В ролях
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Максим Заусалин
Максим Заусалин
Елена Корикова
Елена Корикова
Евгения Капралова
Евгения Капралова

Купить билет на спектакль Идеальный развод

Помощь с билетами
В других городах
Январь
2 января пятница
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 600 ₽

В ближайшие дни

Про Ивана-молодца и подарки из ларца
0+
Опера Детский Иммерсивный
Про Ивана-молодца и подарки из ларца
25 декабря в 13:30 Самарский театр оперы и балета
от 500 ₽
Золушка
6+
Мюзикл Детский
Золушка
28 декабря в 13:00 Самарский театр драмы им. Горького
от 1600 ₽
Маленький принц
12+
Детский
Маленький принц
8 февраля в 12:00 Самарский театр драмы им. Горького
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше