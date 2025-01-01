Меню
Питер МакНикол
Награды
Награды и номинации Питера МакНикола
Peter MacNicol
О персоне
Фильмография
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Питера МакНикола
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
