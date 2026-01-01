Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Люби меня
Люби меня

Hab mich lieb 18+
О фильме

Один из фильмов послевоенного «трофейного» кино с участием поющей звезды Марики Рекк.
Страна Германия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1942
Премьера в мире 8 декабря 1942
Дата выхода
8 декабря 1942 Германия
Производство Universum Film (UFA)
Другие названия
Hab mich lieb, Agapa me, Démon de la danse, Hab mich lieb!, Hab' mich lieb, Håll mej kär!, Heb me lief, Hjerter i brann, Le démon de la danse, Legényvásár, Make Love to Me, Quero Ser Amada!, Rakasta minua, Ta' og elsk mig, Voglio essere amata, Люби меня
Режиссер
Харальд Браун
В ролях
Виктор Шталь
Ханс Браузеветтер
Мади Раль
Марика Рекк
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
