Страна Германия

Продолжительность 1 час 40 минут

Год выпуска 1942

Премьера в мире 8 декабря 1942

Производство Universum Film (UFA)

Другие названия

Hab mich lieb, Agapa me, Démon de la danse, Hab mich lieb!, Hab' mich lieb, Håll mej kär!, Heb me lief, Hjerter i brann, Le démon de la danse, Legényvásár, Make Love to Me, Quero Ser Amada!, Rakasta minua, Ta' og elsk mig, Voglio essere amata, Люби меня