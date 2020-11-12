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Постер фильма Дорогая, ты едешь со мной
6.5
Киноафиша Фильмы Дорогая, ты едешь со мной
6.5

Дорогая, ты едешь со мной

, 1937
Und du mein Schatz fährst mit
Германия / мелодрама / 18+
Постер фильма Дорогая, ты едешь со мной
6.5

О фильме

Молодая, успешная певица Мария Зейдлиц получает волнующее сообщение из Америки: известный финансовый магнат Уильям Линерс предлагает ей годовой контракт в его театре на Бродвее. Девушка спешит купить билет на корабль до Нью-Йорка. Во время плавания она знакомится с доктором Хайнцем Фричом, который сразу же влюбляется в милую пассажирку, но он отзывается скептически о намерениях красотки завоевать Америку.

Во время одного из обедов за соседним столиком с Марией оказывается Фред Линерс, племянник финансового магната, который предлагает девушке 10 000 долларов, если она не подпишет контракт в Нью-Йорке. Причина такой щедрости проста, он и его сестра Глория беспокоятся о собственном наследстве, думая, что их дядя намерен сочетаться браком с Марией. Девушка отказывается от предложения Фреда взять деньги, и он объявляет ей войну…

В ролях

Марика Рекк
Maria Seydlitz
Ханс Зенкер
Dr. Ing. Heinz Fritsch
Альфред Абель
Альфред Абель
William Liners
Пауль Хофман
Fred Liners, sein Neffe
Friedl Haerlin
Gloria Liners, seine Nichte
Леопольдине Константин
Donna Juana de Villafranca
Оскар Сима
Bal, Revueregisseur
Эрих Кестин
Sein Assistent
Женя Николаева
Minnie May, ein Revuestar
Эрнст Вальдов
Erwin Rückel
Режиссер Георг Якоби
Сценарист Ганс Рудольф Берндорф, Бобби Э. Лютге, Philipp Lothar Mayring
Композитор Франц Делле
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1937
Премьера в мире 15 января 1937
Дата выхода
15 января 1937 Германия
Производство Universum Film (UFA)
Другие названия
Und du mein Schatz fährst mit, Duet, A szív nem eladó, Canción de mar, Een meisje met protectie, Ki esy hryso mou!, La stella di Broadway, Le démon de la danse, Liefde paspoort, Passeport d'amour, Ritmo Ardente, Дорогая, ты едешь со мной!

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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