Молодая, успешная певица Мария Зейдлиц получает волнующее сообщение из Америки: известный финансовый магнат Уильям Линерс предлагает ей годовой контракт в его театре на Бродвее. Девушка спешит купить билет на корабль до Нью-Йорка. Во время плавания она знакомится с доктором Хайнцем Фричом, который сразу же влюбляется в милую пассажирку, но он отзывается скептически о намерениях красотки завоевать Америку.



Во время одного из обедов за соседним столиком с Марией оказывается Фред Линерс, племянник финансового магната, который предлагает девушке 10 000 долларов, если она не подпишет контракт в Нью-Йорке. Причина такой щедрости проста, он и его сестра Глория беспокоятся о собственном наследстве, думая, что их дядя намерен сочетаться браком с Марией. Девушка отказывается от предложения Фреда взять деньги, и он объявляет ей войну…