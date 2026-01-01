Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Георг Якоби
Награды
Награды и номинации Георг Якоби
Georg Jacoby
О персоне
Награды
Награды и номинации Георг Якоби
Венецианский кинофестиваль 1936
Best Foreign Film
Номинант
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
«Что это за чвакающий шлепок?»: таков зрительский вердикт фильму Рязанова с рейтингом 2,7, за который теперь краснеть приходится
«Смотрю вторые сутки нон-стопом»: этот детектив НТВ внезапно полюбили даже зумеры — «Невскому» такое и не снилось
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
Немцы выпустили фильм о Второй мировой войне и разорвали чарты — знатокам истории СССР боевик лучше не включать
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
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