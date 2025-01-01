Меню
В.С. Ван Дайк
Награды
Награды и номинации В.С. Ван Дайк
W.S. Van Dyke
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации В.С. Ван Дайк
Оскар 1937
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1935
Лучшая режиссура
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1938
Best Foreign Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1936
Best Foreign Film
Номинант
