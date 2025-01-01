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Иисус из Назарета
Иисус из Назарета (1977 - 1977)
Jesus of Nazareth
18+
драма
исторический
Год выпуска
1977
Страна
Италия/Великобритания
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
1 час 35 минут
Телеканал
ITV
Продолжительность сериала
6 часов 20 минут
О чем сериал
Жизненный путь Иисуса Христа.
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В ролях
В ролях
Роберт Пауэлл
Клаудия Кардинале
Джеймс Мейсон
Энтони Куинн
Иэн МакШейн
Энн Бэнкрофт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
8.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
1977,
4 эпизода
Отзывы о сериале
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