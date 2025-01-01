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Постер сериала Иисус из Назарета
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Киноафиша Сериалы Иисус из Назарета

Иисус из Назарета (1977 - 1977)

Jesus of Nazareth 18+
Год выпуска 1977
Страна Италия/Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 35 минут
Телеканал ITV
Продолжительность сериала 6 часов 20 минут

О чем сериал

Жизненный путь Иисуса Христа.

В ролях
В ролях
Роберт Пауэлл
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Джеймс Мейсон
Джеймс Мейсон
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Энн Бэнкрофт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Сезоны
Иисус из Назарета - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1977, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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