Джеймс Эрл Джонс
Награды
Награды и номинации Джеймса Эрла Джонса
James Earl Jones
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джеймса Эрла Джонса
Оскар 2012
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1971
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1971
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1964
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
