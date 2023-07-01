Сериал «Дом Светофоровых» – это образовательный ситком о российской образцово-показательной семье. Семен и Светлана растят троих детей с помощью бабушки и дедушки. Они счастливы вместе, хоть в доме и не обходится без обычных бытовых проблем. Но главное – каждый в их семье занят полезным и любимым делом. Например, дедушка Степан Иванович вместе со своим младшим внуком ведет интернет-блог о правилах дорожного движения. Благодаря его усилиям все больше детей и подростков оказываются в безопасности на дорогах.