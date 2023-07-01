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Постер сериала Дом Светофоровых
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Киноафиша Сериалы Дом Светофоровых

Дом Светофоровых (2023 - …)

Dom Svetoforovyh 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Start
Продолжительность сериала 6 часов 24 минуты

О чем сериал

Сериал «Дом Светофоровых» – это образовательный ситком о российской образцово-показательной семье. Семен и Светлана растят троих детей с помощью бабушки и дедушки. Они счастливы вместе, хоть в доме и не обходится без обычных бытовых проблем. Но главное – каждый в их семье занят полезным и любимым делом. Например, дедушка Степан Иванович вместе со своим младшим внуком ведет интернет-блог о правилах дорожного движения. Благодаря его усилиям все больше детей и подростков оказываются в безопасности на дорогах.

В ролях
В ролях
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Ольга Чудакова
Ольга Чудакова
Алексей Моисеев
Алексей Моисеев
Владислав Владимиров
Мирослава Михайлова
Мирослава Михайлова
Ольга Науменко
Ольга Науменко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Дом Светофоровых - Сезон 1 Сезон 1
2023, 16 эпизодов
 
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