Aleksey Moiseev
Kinoafisha
Persons
Aleksey Moiseev
Aleksey Moiseev
Date of Birth
13 June 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
6.6
The Aristocratic Peasant Girl
(1995)
0.0
Ne bojsya, ver, lyubi
(2024)
0.0
Dom Svetoforovyh
(2023)
Filmography
Genre
All
Children's
Drama
Family
Romantic
Year
All
2024
2023
1995
All
3
Films
1
TV Shows
2
Actor
3
Ne bojsya, ver, lyubi
Romantic
2024, Russia
Dom Svetoforovyh
Children's, Family
2023, Russia
6.6
The Aristocratic Peasant Girl
Baryshnya-krestyanka
Romantic, Drama
1995, Russia
