Aleksey Moiseev
Aleksey Moiseev
Aleksey Moiseev

Aleksey Moiseev

Date of Birth
13 June 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Gemini

Popular Films

6.6
The Aristocratic Peasant Girl (1995)
Ne bojsya, ver, lyubi 0.0
Ne bojsya, ver, lyubi (2024)
Dom Svetoforovyh 0.0
Dom Svetoforovyh (2023)

Filmography

Genre
Year
All 3 Films 1 TV Shows 2 Actor 3
Ne bojsya, ver, lyubi
Ne bojsya, ver, lyubi
Romantic 2024, Russia
Dom Svetoforovyh
Dom Svetoforovyh
Children's, Family 2023, Russia
6.6
The Aristocratic Peasant Girl
Romantic, Drama 1995, Russia
