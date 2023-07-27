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Нина Дробышева
Nina Drobysheva
Киноафиша
Персоны
Нина Дробышева
Нина Дробышева
Nina Drobysheva
Дата рождения
21 июля 1939
Возраст
84 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
27 июля 2023
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Нины Дробышевой
Родилась 21 июля 1939 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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