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Nina Drobysheva
Nina Drobysheva
Kinoafisha
Persons
Nina Drobysheva
Nina Drobysheva
Nina Drobysheva
Date of Birth
21 July 1939
Age
84 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
27 July 2023
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.4
Clear Skies
(1961)
7.0
A Frenchman
(2019)
6.7
Samye pervye
(1961)
Filmography
7
A Frenchman
Frantsuz
Drama, History, Romantic
2019, Russia
Watch trailer
Dom na Angliyskoy naberehznoy
Dom na Angliyskoy naberehznoy
History, Romantic
2007, Russia
6.7
Samye pervye
Samye pervye
Drama
1961, USSR
7.4
Clear Skies
Chistoe nebo
Romantic
1961, USSR
6.2
Bessmertnaya pesnya
Bessmertnaya pesnya
Drama
1957, USSR
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