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Nina Drobysheva
Nina Drobysheva Nina Drobysheva
Kinoafisha Persons Nina Drobysheva

Nina Drobysheva

Nina Drobysheva

Date of Birth
21 July 1939
Age
84 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
27 July 2023
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Clear Skies 7.4
Clear Skies (1961)
A Frenchman 7.0
A Frenchman (2019)
Samye pervye 6.7
Samye pervye (1961)

Filmography

A Frenchman 7
A Frenchman Frantsuz
Drama, History, Romantic 2019, Russia
Watch trailer
Dom na Angliyskoy naberehznoy
Dom na Angliyskoy naberehznoy Dom na Angliyskoy naberehznoy
History, Romantic 2007, Russia
Samye pervye 6.7
Samye pervye Samye pervye
Drama 1961, USSR
Clear Skies 7.4
Clear Skies Chistoe nebo
Romantic 1961, USSR
Bessmertnaya pesnya 6.2
Bessmertnaya pesnya Bessmertnaya pesnya
Drama 1957, USSR
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