В этой острой и дерзкой комедии опальный модельер Маргарита с опасно низким кредитным рейтингом участвует в реалити-шоу с призом в шестизначную сумму, чтобы спасти квартиру своей бабушки в Западном Голливуде. Но по мере того, как конкуренция обостряется, пронырливый продюсер Николь заставляет её превратить борьбу её семьи в шоу, и Маргарите приходится решать, подыгрывать ей или взять свою судьбу в собственные руки.