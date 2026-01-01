Оповещения от Киноафиши
Идиотка

Идиотка

Idiotka 18+
О фильме

В этой острой и дерзкой комедии опальный модельер Маргарита с опасно низким кредитным рейтингом участвует в реалити-шоу с призом в шестизначную сумму, чтобы спасти квартиру своей бабушки в Западном Голливуде. Но по мере того, как конкуренция обостряется, пронырливый продюсер Николь заставляет её превратить борьбу её семьи в шоу, и Маргарите приходится решать, подыгрывать ей или взять свою судьбу в собственные руки.

Идиотка - trailer
Идиотка  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2025
Производство Gulfstream Pictures, H.wood Media, Honor Role
Другие названия
Idiotka
Режиссер
Настасья Попова
В ролях
Анна Барышников
Анна Барышников
Галина Логинова
Камила Мендес
Камила Мендес
Марк Иванир
Марк Иванир
Owen Thiele
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Идиотка - trailer
Идиотка Trailer
