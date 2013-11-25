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Постер сериала Пекарь и красавица
Постер сериала Пекарь и красавица
Постер сериала Пекарь и красавица
Постер сериала Пекарь и красавица
Постер сериала Пекарь и красавица
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Пекарь и красавица

Пекарь и красавица (2013 - 2021)

Lehiyot Ita 18+
Год выпуска 2013
Страна Израиль
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Channel 2
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

Амос живет со своей семьей в тесной квартире и работает в пекарне, еле сводя концы с концами. Он уже девять лет встречается с девушкой по имени Ванесса, которая ждет от Амоса предложения руки и сердца. Однако он не спешит связывать себя узами брака, да и вообще не чувствует себя с Ванессой счастливым. Его жизнь в одночасье меняется, когда он встречает Ноа — популярную и богатую модель, которая только что рассталась со своим звездным парнем. На первый взгляд, у Амоса и Ноа нет ничего общего, однако их случайная встреча перевернет жизни обоих.

Пекарь и красавица - трейлер первого сезона
Пекарь и красавица  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Авраам Авив Алуш
Авраам Авив Алуш
Марк Иванир
Марк Иванир
Офер Хаюн
Хила Саада
Ротем Села
Элла Розензвеиг
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
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Сезоны
Пекарь и красавица - Сезон 1 / Seaon 1 Сезон 1 / Seaon 1
2013, 10 эпизодов
 
Пекарь и красавица - Сезон 2 / Seaon 2 Сезон 2 / Seaon 2
2017, 10 эпизодов
 
Пекарь и красавица - Сезон 3 / Seaon 3 Сезон 3 / Seaon 3
2021, 4 эпизода
 
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