Амос живет со своей семьей в тесной квартире и работает в пекарне, еле сводя концы с концами. Он уже девять лет встречается с девушкой по имени Ванесса, которая ждет от Амоса предложения руки и сердца. Однако он не спешит связывать себя узами брака, да и вообще не чувствует себя с Ванессой счастливым. Его жизнь в одночасье меняется, когда он встречает Ноа — популярную и богатую модель, которая только что рассталась со своим звездным парнем. На первый взгляд, у Амоса и Ноа нет ничего общего, однако их случайная встреча перевернет жизни обоих.