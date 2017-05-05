«Однажды в Германии»: Рецензия Киноафиши

Почему выжил именно я?

Чем заняться в послевоенной Германии евреям? Режиссер Сэм Гарбарски («Далеко по соседству») говорит: конечно же торговлей! И в своем новом фильме «Однажды в Германии», заявленном изначально как комедия, поднимает вовсе не смешные темы восстановления покореженных войной людей, которые еще не отвыкли от звуков канонады и разучились доверять друг другу.

Кадр из фильма «Однажды в Германии»

В центре повествования вроде бы история Давида Бермана – шутника, потомственного продавца, еврея. Это тот самый образ трикстера, которому никто не верит, но к которому невозможно не проникнуться симпатией. Именно Давид начинает это все – с попытки убить Гитлера, которой никто не верит, и с попытки выжить, к которой тоже относятся с подозрением.

Кадр из фильма «Однажды в Германии»

Это уже не чистая комедия, скорее саркастический юмор, иронический рассказ, невероятно аккуратный и осторожный в отношении поднимаемых проблемных тем. И персонажей оказывается не два – Давид Берманн (Мориц Бляйбтрой) да Сара Саймон (Антье Трауэ), но гораздо больше. Община евреев, каждый участник которой достаточно потрепан жизнью, чтобы начать цинично воспринимать само явление жизни и смерти, изо всех сил пытается выжить в послевоенное время. Берманн невольно занял одну из двух руководящих позиций в общине, преподает каждому урок торговли, жизни, параллельно травя шуточки в кабинете офицера Саймон и пытаясь справиться с собственными демонами, которых американский офицер возрождает своим допросом.

Кадр из фильма «Однажды в Германии»

Все это перемежается с грубоватыми шуточками про Сталина, про задницу официантки, про что угодно, кроме холокоста и того, что пережил каждый из них. Юмор есть, но только в диалогах; в том, что показано на экране ничего смешного нет – разве что сквозь слезы.

«Вы нацист? Что вы делали после войны?» – такие вопросы стали привычными в едва воцарившееся хрупкое мирное время. Недоверие и подозрительность усугублялись документальной чехардой, когда множество офицеров СС брали имена-фамилии своих жертв, что, в свою очередь, порождало ошибки и невинные жертвы. И каждая становилась отдельной, полноценной историей в фильме.

Кадр из фильма «Однажды в Германии»

«Люди любят истории, – делится Берманн с Сарой, – но истории ничего не стоят».

И кому, как ни ему знать об этом: всю свою жизнь он выживал только за счет способности шутить: над собой, окружающим миром, действительностью. Но этот веселый и несерьезный человек потерял всех, кого любил. Он не потерял способности плакать – но перестал доверять богу, который допускает слишком много ошибок.

«Каждый, кто побывал в лагере, задает себе вопрос: почему выжил я?» – поднимает Давид и Сэм Гарбарски совсем не комедийную тему.

Потапова Галина

Фильм выходит в прокат с 4 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Однажды в Германии»