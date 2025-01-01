Меню
О фильме

Молодой моряк Синбад и его друг Али находят карту к невероятному сокровищу и едут зайцем на борту судна, чтобы добраться до места где это сокровище зарыто. Они в конечном счете убеждают капитана судна изменить курс и помочь им найти сокровище. В пути они сталкиваются лицом к лицу с злым Визирем, гигантской птицей, водоворотами и другими препятствиями.
Страна Япония
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1962
Производство Toei Company
Другие названия
Arabian naito: Shindobaddo no bôken, Arabian Nights: The Adventures of Sinbad, 1001 noć: Sinbadove pustolovine, Adventures of Sinbad, Aventuras de Simbad el marino, Le meravigliose avventure di Simbad, Simbad, el marino, Sinbad le marin, Sinbad, O Marujo, Szinbád, a hajós, アラビアンナイト シンドバッドの冒険（1962）
Режиссер
Ёсио Курода
Таидзи Ябусита
В ролях
Хидэо Киносита
Тэцуко Куроянаги
Кёко Сатоми
Киёси Кавакубо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
