Молодой моряк Синбад и его друг Али находят карту к невероятному сокровищу и едут зайцем на борту судна, чтобы добраться до места где это сокровище зарыто. Они в конечном счете убеждают капитана судна изменить курс и помочь им найти сокровище. В пути они сталкиваются лицом к лицу с злым Визирем, гигантской птицей, водоворотами и другими препятствиями.
СтранаЯпония
Продолжительность1 час 21 минута
Год выпуска1962
ПроизводствоToei Company
Другие названия
Arabian naito: Shindobaddo no bôken, Arabian Nights: The Adventures of Sinbad, 1001 noć: Sinbadove pustolovine, Adventures of Sinbad, Aventuras de Simbad el marino, Le meravigliose avventure di Simbad, Simbad, el marino, Sinbad le marin, Sinbad, O Marujo, Szinbád, a hajós, アラビアンナイト シンドバッドの冒険（1962）