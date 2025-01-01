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Постер сериала Садзаэ-сан
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Киноафиша Сериалы Садзаэ-сан

Садзаэ-сан (1969 - …)

Sazae-san 18+
Год выпуска 1969
Страна Япония
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Fuji TV
Продолжительность сериала 776 часов 15 минут

О чем сериал

Главная героиня аниме «Садзаэ-сан» — заботливая мать и жена, хранящая домашний очаг. Действие разворачивается в Японии в послевоенные годы, когда страна восстанавливается после войны. Садзаэ — умная, трудолюбивая и обаятельная женщина, пользующаяся уважением семьи: мужа Масуо, бабушки Фунэ, дедушки Намихэя и других родных. Ей приходится решать множество бытовых проблем, но она делает это с терпением и мудростью. «Садзаэ-сан» — история о тепле семейных уз и умении справляться с трудностями вместе.

В ролях
В ролях
Итиро Нагай
Мидори Като
Такако Сасуга
Миёко Асо
Ёри Тэраути
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Садзаэ-сан - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1969, 585 эпизодов
 
Садзаэ-сан - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1981, 135 эпизодов
 
Садзаэ-сан - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1999, 500 эпизодов
 
Садзаэ-сан - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2009, 501 эпизод
 
Садзаэ-сан - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 142 эпизода
 
Отзывы о сериале
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