Главная героиня аниме «Садзаэ-сан» — заботливая мать и жена, хранящая домашний очаг. Действие разворачивается в Японии в послевоенные годы, когда страна восстанавливается после войны. Садзаэ — умная, трудолюбивая и обаятельная женщина, пользующаяся уважением семьи: мужа Масуо, бабушки Фунэ, дедушки Намихэя и других родных. Ей приходится решать множество бытовых проблем, но она делает это с терпением и мудростью. «Садзаэ-сан» — история о тепле семейных уз и умении справляться с трудностями вместе.