Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Эми Бреннеман
Награды
Награды и номинации Эми Бреннеман
Amy Brenneman
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Эми Бреннеман
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроров для тех, у кого крепкие нервы
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667