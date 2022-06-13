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Собаки или итальянцы не допускаются Собаки или итальянцы не допускаются
Киноафиша Фильмы Собаки или итальянцы не допускаются
Interdit aux chiens et aux italiens

Собаки или итальянцы не допускаются, 2022

2022 / Франция / Италия / Швейцария
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 13 июня 2022
Режиссер
Ален Угетто
В ролях
Ариан Аскарид
Ариан Аскарид
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Собаки или итальянцы не допускаются 1 постер
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