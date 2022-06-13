Собаки или итальянцы не допускаются, 2022

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о выходе в прокат 7.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 1 час 10 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 13 июня 2022 Режиссер Ален Угетто В ролях Ариан Аскарид Все актеры и съемочная группа 1 постер

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