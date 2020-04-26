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Киноафиша Сериалы Сашино дело
Сашино дело (2020 - 2020) Сашино дело 16+
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Україна
Телеканал Домашний
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

Российский криминально-детективный сериал «Сашино дело» – это история о прекрасном следователе – Александре Гурской. Однако в личной жизни у героини дела обстоят гораздо хуже, чем на службе. Она постоянно конфликтует с супругом и дочерью-подростком Елизаветой, которые не ладят между собой. Женщина буквально разрывается между двумя самыми близкими людьми, не зная, кому уделить больше внимания. После очередной ссоры с отчимом Лиза убегает из дома, полная решимости отыскать своего кровного отца. В этот момент Саша понимает, что пойдет на все ради счастья своей дочери. Даже откажется от любимого человека. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Даниил Белых
Даниил Белых
Михаил Пшеничный
Михаил Пшеничный
Наталия Денисенко
Ксения Мишина
Ксения Мишина
Елена Шилова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сашино дело - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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