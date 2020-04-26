Российский криминально-детективный сериал «Сашино дело» – это история о прекрасном следователе – Александре Гурской. Однако в личной жизни у героини дела обстоят гораздо хуже, чем на службе. Она постоянно конфликтует с супругом и дочерью-подростком Елизаветой, которые не ладят между собой. Женщина буквально разрывается между двумя самыми близкими людьми, не зная, кому уделить больше внимания. После очередной ссоры с отчимом Лиза убегает из дома, полная решимости отыскать своего кровного отца. В этот момент Саша понимает, что пойдет на все ради счастья своей дочери. Даже откажется от любимого человека.