Заклеймили позором: этой выходки от Максима из «Сватов» не ждал никто

Даниил Белых стал знаменит после роли Людвига в комедии Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый». Он сыграл безалаберного сына продюсера и его подопечной Ирмы. Яркого актера начали приглашать во многие проекты, и самым успешным среди них стал сериал «Сваты».

Его герой Максим Ковалев оказался настоящим семьянином, но в реальности у Белых было немало проблем в личной жизни. Артист дважды вступал в брак. Со второй супругой он живет до сих пор, но о союзе с первой избранницей Анной Слюсаревой актер вспоминает до сих пор. Они познакомились на съемках сериала «FM и ребята». Между молодыми яркими актерами моментально вспыхнула искра, и вскоре завязался бурный роман. Белых и Слюсарева поженились, но брак просуществовал всего шесть лет. Супруг часто изменял своей партнерше, а от одной из любовниц даже появился ребенок.

Конечной точкой стал еще один ужасный поступок актера. Во время скандала Белых разбил абсолютно все вещи, что находились в доме. Анна сразу же собрала чемоданы и уехала к родителям. Об этом актер откровенно рассказал в передаче «Судьба человека». Артист пытался вернуть возлюбленную два года, но все его попытки оказались тщетными.