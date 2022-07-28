Меню
От рассвета до заката - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры От рассвета до заката. Дублированный трейлер

От рассвета до заката. Дублированный трейлер

Дата публикации: 20 июля 2022
От рассвета до заката – По приказу губернатора полиция устраивает массовые рейды по отлову нелегальных иммигрантов из Латинской Америки, и даже сажает в лагеря их детей, родившихся в США. ДжейПи уже совершеннолетний, но чтобы выйти на свободу и поручиться за мать, он соглашается участвовать в программе по уходу за пожилыми. В компании таких же жертв обстоятельств парень прибывает в дом престарелых и вскоре замечает, что тут творится нечто странное, а руководство и персонал всеми силами пытаются это скрыть.
Влада Ванюшина 28 июля 2022, 21:31
Оценка
фильм полный бред. сюжет просто 0, не рекомендую, зря потратите время
28 июля 2022, 21:31 Ответить
argo-kredit 31 июля 2022, 18:05
Оценка
Кино на любителя, можно глянуть разок
31 июля 2022, 18:05 Ответить
4.6 От рассвета до заката
От рассвета до заката комедия, ужасы, 2022, США
