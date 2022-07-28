От рассвета до заката
– По приказу губернатора полиция устраивает массовые рейды по отлову нелегальных иммигрантов из Латинской Америки, и даже сажает в лагеря их детей, родившихся в США. ДжейПи уже совершеннолетний, но чтобы выйти на свободу и поручиться за мать, он соглашается участвовать в программе по уходу за пожилыми. В компании таких же жертв обстоятельств парень прибывает в дом престарелых и вскоре замечает, что тут творится нечто странное, а руководство и персонал всеми силами пытаются это скрыть.
Авторизация по e-mail