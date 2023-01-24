Страсть стоила жизни: что сгубило главного донжуана в СССР

Анатолий Ромашин был известен не только своим потрясающим актерским талантом, но и огромной любовью к женщинам. Про таких, как он, говорят: «Не может устоять ни перед одной юбкой». Впрочем, у артиста было объяснение своему поведению.

Однажды главный донжуан СССР признался, что, как и любой мужчина, ходит по бабам, чтобы «сбросить дурь». Те, кто знал Ромашина близко, говорили, что он был слишком влюбчивым, поэтому долго его романы никогда не длились. Тем не менее актер четыре раза женился, причем дважды на одной и той же женщине.

Многим казалось, что страсть к противоположному полу рано или поздно сгубит знаменитость, но роковой для него стала совсем другая любовь. Ромашин мечтал построить дом для сына. При этом артисту было крайне важно делать все своими руками, что в итоге и стоило ему жизни.

Летом 2000 года Анатолий Владимирович решил срубить дерево на своем земельном участке. Артист не сумел вовремя увернуться от падающего ствола и погиб. Ему было 69 лет.