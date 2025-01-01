Советский многосерийный фильм «Соль земли» был снят в 1978 году по мотивам одноимённого романа Георгия Маркова. В первой части «Строговы» автор рассказывает историю партизанского движения в Сибири во время революции. Делает он это на примере семьи пчеловодов Строговых, за которой следит на протяжении трёх поколений. «Соль земли» продолжает историю Строговых. Действие происходит в конце 40-х годов. На фоне восстановления страны после ужасающих разрушений Великой Отечественной войны новую жизнь начинают и Строговы. Впереди их ждёт много радостей, печалей, новая любовь и новые смерти, предательство и чудесное спасение. Только честность, благородство и упорный труд помогут героям преодолеть все нагрянувшие беды.