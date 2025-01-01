Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Соль земли
Постер сериала Соль земли
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Соль земли

Соль земли (1979 - 1979)

Sol zemli 18+
Год выпуска 1979
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 10 часов 30 минут

О чем сериал

Советский многосерийный фильм «Соль земли» был снят в 1978 году по мотивам одноимённого романа Георгия Маркова. В первой части «Строговы» автор рассказывает историю партизанского движения в Сибири во время революции. Делает он это на примере семьи пчеловодов Строговых, за которой следит на протяжении трёх поколений. «Соль земли» продолжает историю Строговых. Действие происходит в конце 40-х годов. На фоне восстановления страны после ужасающих разрушений Великой Отечественной войны новую жизнь начинают и Строговы. Впереди их ждёт много радостей, печалей, новая любовь и новые смерти, предательство и чудесное спасение. Только честность, благородство и упорный труд помогут героям преодолеть все нагрянувшие беды.

В ролях
В ролях
Кирилл Лавров
Кирилл Лавров
Михаил Глузский
Михаил Глузский
Наталья Фатеева
Наталья Фатеева
Иван Переверзев
Иван Переверзев
Анатолий Ромашин
Анатолий Ромашин
Софья Павлова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Соль земли - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1979, 7 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Если после «Первого отдела» и «Невского» вы искали достойный сериал — вот он: у него редкий 100% рейтинг критиков и шикарные отзывы
Зрители пишут восторженные отзывы, 90% критиков одобряют: в «Ночной смене» показали ад, который медики называют работой
Пообещаешь себе лечь пораньше — но в итоге залипнешь до утра: 5 сериалов из Турции, которые поразили зрителей Netflix
«Ради таких красавиц начинают войны»: реальная Нурбану была краше Хюррем и Махидевран вместе взятых — ИИ-портрет по описаниям хасеки это подтверждает
«Ребята, давайте жить дружно» — это слишком просто: вспомните 5 других мультиков СССР по одной фразе (тест)
Эта дорама с рейтингом 7,2 на IMDb затягивает с первой серии: ее называют более правдоподобной версией «Игры в кальмара»
Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм
В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения
«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма
«Точно снимал Бертон?!»: зрители в пух и прах разнесли экранизацию этой книги — лучше прочитать, чем включать фильм
«Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше