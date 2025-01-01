Меню
Персоны
Дэн Кастелланета
Награды
Награды и номинации Дэна Кастелланеты
Dan Castellaneta
О персоне
Фильмография
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Дэна Кастелланеты
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшее озвучивание
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшее озвучивание
Победитель
Primetime Emmy Awards 1993
Лучшее озвучивание
Победитель
Primetime Emmy Awards 1992
Лучшее озвучивание
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшее озвучивание
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшее озвучивание
Номинант
