Бэрри Нелсон
Бэрри Нелсон Barry Nelson
Бэрри Нелсон

Barry Nelson

Дата рождения
16 апреля 1917
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
7 апреля 2007
Место рождения
Сан-Франциско, США

Популярные фильмы

Сияние 8.0
Сияние (1980)

Фильмография Бэрри Нелсон

Сияние 8
Сияние The Shining
триллер 1980, Великобритания / США
