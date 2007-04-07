Меню
О персоне
Фильмография
Бэрри Нелсон
Barry Nelson
Бэрри Нелсон
Бэрри Нелсон
Barry Nelson
Дата рождения
16 апреля 1917
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
7 апреля 2007
Место рождения
Сан-Франциско, США
Популярные фильмы
8.0
Сияние
(1980)
Фильмография Бэрри Нелсон
Жанр
Все
Триллер
Год
Все
1980
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
8
Сияние
The Shining
триллер
1980, Великобритания / США
Смотреть трейлер
