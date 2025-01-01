Меню
О персоне
Фильмография
Али Казим
Ali Kazim
Дата рождения
26 апреля 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Нёрребро, Дания
Популярные фильмы
7.8
Адамовы яблоки
(2005)
7.5
Каштановый человечек
(2021)
Фильмография Али Казим
7.5
Каштановый человечек
драма, триллер, мистика
2021, Дания
7.8
Адамовы яблоки
Adams aebler
комедия
2005, Дания / Германия
