Kinoafisha
Date of Birth
26 April 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actor, Director
Popular Films
7.8
Adam's Apples
(2005)
7.5
The Chestnut Man
(2021)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Mystery
Thriller
Year
All
2021
2005
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actor
2
7.5
The Chestnut Man
Drama, Thriller, Mystery
2021, Denmark
7.8
Adam's Apples
Adams aebler
Comedy
2005, Denmark / Germany
