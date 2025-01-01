Menu
Date of Birth
26 April 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actor, Director

Popular Films

Filmography

Genre
Year
All 2 Films 1 TV Shows 1 Actor 2
The Chestnut Man 7.5
The Chestnut Man
Drama, Thriller, Mystery 2021, Denmark
Adam's Apples 7.8
Adam's Apples Adams aebler
Comedy 2005, Denmark / Germany
