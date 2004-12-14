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Постер к сериалу Игра на выбывание
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Киноафиша Сериалы Игра на выбывание

Игра на выбывание (2004 - 2004)

Игра на выбывание 16+
Год выпуска 2004
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 6 часов 24 минуты
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О чем сериал

Сериал «Игра на выбывание» – это российский остросюжетный криминальный детектив о захвате заложников. Загадочный человек, именующий себя Игроком, присылает всем жильцам элитного многоэтажного дома в центре столицы пугающее послание. Он заявляет, что если за три дня не получит выкуп в размере миллиона долларов, то начнет убивать по одному обитателю здания в сутки. Сперва бизнесмены, политики и кинозвезды решают, что это просто чей-то глупый розыгрыш, однако Игрок быстро доказывает, что он не собирается шутить.

В ролях
В ролях
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Борис Невзоров
Борис Невзоров
Лев Прыгунов
Лев Прыгунов
Павел Майков
Павел Майков
Олег Штефанко
Олег Штефанко
Александр Макогон
Александр Макогон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Игра на выбывание - Сезон 1 Сезон 1
2004, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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