Сериал «Игра на выбывание» – это российский остросюжетный криминальный детектив о захвате заложников. Загадочный человек, именующий себя Игроком, присылает всем жильцам элитного многоэтажного дома в центре столицы пугающее послание. Он заявляет, что если за три дня не получит выкуп в размере миллиона долларов, то начнет убивать по одному обитателю здания в сутки. Сперва бизнесмены, политики и кинозвезды решают, что это просто чей-то глупый розыгрыш, однако Игрок быстро доказывает, что он не собирается шутить.