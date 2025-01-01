Меню
Киноафиша Персоны Нина Хосс Награды

Награды и номинации Нины Хосс

Берлинале 2007 Берлинале 2007
Лучшая актриса
Победитель
Берлинале 2000 Берлинале 2000
EFP Падающая звезда
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
