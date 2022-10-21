60 млн зрителей: успех этого фильма в СССР несказанно удивил французов

Режиссер Андре Юнебель в 1964 году представил свою экранизацию знаменитых романов о гениальном преступнике Фантомасе. В главных ролях постановщик снял Луи де Фюнеса и Жана Маре, а фильм превратил в пародию на популярные произведения. Картина, а также ее продолжения были тепло приняты европейскими зрителями, но самый большой успех ждал фильмы в СССР.

Как оказалось, советский зритель не понял, что перед ним пародия, посмеивающаяся над оригиналом. Также не знали граждане и о литературной основе фильмов — о романах Пьера Сувестра и Марселя Аллена. Поэтому все происходящее на экранах они восприняли как серьезный приключенческий фильм и остались в восторге от происходящего.

В итоге первую картину трилогии посмотрели 60 млн человек в СССР и всего 4,5 млн — во Франции. Второй фильм собрал у больших экранов 45 млн, а третий — 34. Главный герой стал настоящей легендой. Дети играли в Фантомаса, он появлялся в книжках, и даже некоторые преступления злоумышленники совершали именно от его имени.

Юнебель не ожидал, что его фильмы обретут такую известность именно в СССР. Он даже планировал снимать четвертую часть серии именно в Советском Союзе, но Жан Маре, исполнитель двух главных ролей, отказался возвращаться в проект, поэтому из-за него все планы сорвались.