О советском Фантомасе постарались забыть: иностранцы любят его до сих пор
Под маской таинственного злодея прятался хорошо известный зрителям актер.
Гениальный преступник Фантомас был известен всему миру по кинотрилогии Андре Юнебеля, которая стала культовой. Главные роли в фильмах исполнили Луи де Фюнес и Жан Маре. Но мало кто помнит, что свою версию истории Фантомаса однажды представили и советские артисты. Злодеем стал Эммануил Виторган, а комиссара сыграл Геннадий Хазанов.
Правда, это был не полнометражный фильм, а отдельный эпизод в шуточной картине 1976 года «Волшебный фонарь». В ее сюжете переплелись разные сценарии мирового кинематографа, начиная от самой первой ленты братьев Люмьер «Прибытие поезда». Место там нашлось и для легендарного Фантомаса.
Но очень вскоре об экспериментальной комедии постарались забыть. На Гостелерадио фильм не только положили на полку, но и сделали выговор его создателю, режиссеру Евгению Гинзбургу. При этом иностранцы юмор оценили: в первый год своего показа картина получила приз на кинофестивале в Швейцарии, где зрители до слез смеялись над Николаем Караченцовым в женских образах.