О советском Фантомасе постарались забыть: иностранцы любят его до сих пор

Гениальный преступник Фантомас был известен всему миру по кинотрилогии Андре Юнебеля, которая стала культовой. Главные роли в фильмах исполнили Луи де Фюнес и Жан Маре. Но мало кто помнит, что свою версию истории Фантомаса однажды представили и советские артисты. Злодеем стал Эммануил Виторган, а комиссара сыграл Геннадий Хазанов.

Правда, это был не полнометражный фильм, а отдельный эпизод в шуточной картине 1976 года «Волшебный фонарь». В ее сюжете переплелись разные сценарии мирового кинематографа, начиная от самой первой ленты братьев Люмьер «Прибытие поезда». Место там нашлось и для легендарного Фантомаса.

Но очень вскоре об экспериментальной комедии постарались забыть. На Гостелерадио фильм не только положили на полку, но и сделали выговор его создателю, режиссеру Евгению Гинзбургу. При этом иностранцы юмор оценили: в первый год своего показа картина получила приз на кинофестивале в Швейцарии, где зрители до слез смеялись над Николаем Караченцовым в женских образах.