Вечное возвращение

Вечное возвращение

L'éternel retour 18+
О фильме

Марк, дядя Патриса, богатый вдовец средних лет, живущий в замке с неприятной сестрой покойной жены, ее странным мужем и злобным уродливым сыном, 24-летним карликом Ахиллом. Приглашенный в гости, Патрис чувствует жалость к доброму дяде и вызывается отправиться в странствие на поиски молодой и красивой невесты, чтобы Марк был не так одинок. Из путешествия Патрис привозит Натали, задача вроде бы выполнена, но постепенно он с ужасом сознает, что влюблен. Карлик Ахилл как вездесущий демон шпионит по всему замку, все видит и все слышит, неумолимо приближая трагический финал. Злополучные влюбленные плывут по течению судьбы без руля и весел и никак не могут повлиять на преследующий их злой рок.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1943
Премьера в мире 13 декабря 1943
Дата выхода
3 января 1948 США
13 декабря 1943 Франция
9 ноября 1945 Чехословакия
Производство Films André Paulvé
Другие названия
L'éternel retour, Der ewige Bann, The Eternal Return, Aionioi erastai, Além da Vida, De eeuwige terugkomst, Den evige Længsel, Ebedi dönüş, Eterna historia, Ikuisten tähtien alla, L'immortale leggenda, Legenda îndrăgostiților, Ljubav je vecna, Love Eternal, Örök visszatérés, Regresso Eterno, Under eviga stjärnor, Under evige stjerner, Wieczny powrót, Вечное возвращение, 悲恋
Режиссер
Жан Деланнуа
В ролях
Madeleine Sologne
Жан Маре
Жан Маре
Жан Мюра
Junie Astor
Жана Маркен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
10 голосов
7.2 IMDb
