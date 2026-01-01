Марк, дядя Патриса, богатый вдовец средних лет, живущий в замке с неприятной сестрой покойной жены, ее странным мужем и злобным уродливым сыном, 24-летним карликом Ахиллом. Приглашенный в гости, Патрис чувствует жалость к доброму дяде и вызывается отправиться в странствие на поиски молодой и красивой невесты, чтобы Марк был не так одинок. Из путешествия Патрис привозит Натали, задача вроде бы выполнена, но постепенно он с ужасом сознает, что влюблен. Карлик Ахилл как вездесущий демон шпионит по всему замку, все видит и все слышит, неумолимо приближая трагический финал. Злополучные влюбленные плывут по течению судьбы без руля и весел и никак не могут повлиять на преследующий их злой рок.