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Знаменитый «Фантомас»: за уродливой маской скрывался красавец

19 сентября 2022 07:45
Знаменитый «Фантомас»: за уродливой маской скрывался красавец

Жан Маре не любил роль, сделавшую его знаменитой.

Романы о Фантомасе были экранизированы не один раз, но популярность получила лишь трилогия 1960-х годов. Фанаты считают, что успеха фильмы добились благодаря превосходному актерскому дуэту Луи де Фюнеса и Жана Маре. Режиссер Андре Юнебель довольно быстро определился с кандидатом на роль комиссара Жюва, пригласив на съемки Луи. А вот голубоглазому красавцу-актеру Жану Маре пришлось скрывать свою эффектную внешность под уродливой маской. И хотя он без раздумий согласился на работу, впоследствии об этом решении он много раз пожалел.

Знаменитый «Фантомас»: за уродливой маской скрывался красавец

Маре завидовал, что де Фюнесу доставались куда более выигрышные и яркие сцены. Он же был вынужден часами ходить в резиновой маске, от которой у него началось раздражение. А идея режиссера переозвучить героя другим актером и вовсе оскорбила Жана. Он заявил, что его имени тогда не стоит указывать в титрах, ведь зритель его все равно не увидит и не услышит. Больших трудов Юнебелю стоило уговорить Маре передумать. И образ Фантомаса сделал его известным во всем мире.

Знаменитый «Фантомас»: за уродливой маской скрывался красавец
Фото: Кадр из фильма «Фантомас», 1964
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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