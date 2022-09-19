Знаменитый «Фантомас»: за уродливой маской скрывался красавец

Романы о Фантомасе были экранизированы не один раз, но популярность получила лишь трилогия 1960-х годов. Фанаты считают, что успеха фильмы добились благодаря превосходному актерскому дуэту Луи де Фюнеса и Жана Маре. Режиссер Андре Юнебель довольно быстро определился с кандидатом на роль комиссара Жюва, пригласив на съемки Луи. А вот голубоглазому красавцу-актеру Жану Маре пришлось скрывать свою эффектную внешность под уродливой маской. И хотя он без раздумий согласился на работу, впоследствии об этом решении он много раз пожалел.

Маре завидовал, что де Фюнесу доставались куда более выигрышные и яркие сцены. Он же был вынужден часами ходить в резиновой маске, от которой у него началось раздражение. А идея режиссера переозвучить героя другим актером и вовсе оскорбила Жана. Он заявил, что его имени тогда не стоит указывать в титрах, ведь зритель его все равно не увидит и не услышит. Больших трудов Юнебелю стоило уговорить Маре передумать. И образ Фантомаса сделал его известным во всем мире.