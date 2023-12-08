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O Primeiro Natal do Mundo

Первое в мире Рождество, 2023

2023 / Бразилия
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Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 декабря 2023
Премьера в мире 8 декабря 2023
Возраст 18+
Режиссер
Susana Garcia
В ролях
Лазаро Рамос
Лазаро Рамос
Ингрид Гимараеш
Фабиана Карла
Igor Jansen
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Первое в мире Рождество 1 постер
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