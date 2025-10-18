Постер фильма Последний удар
6.9
6.9

Последний удар

, 2025
Ultimo schiaffo
Италия, Словения / комедия, драма, триллер / 18+
Постер фильма Последний удар
6.9
О фильме

Брат и сестра живут за чертой бедности и уже привыкли к этому, но пронизывающий холод деревни с её немногочисленными жителями начинает сказываться и на них. Есть ли будущее у двух молодых бедных разнорабочих? Деньги. Им нужны деньги. Исчезновение собаки по кличке Марлоу, за поимку которой назначено щедрое вознаграждение, кажется, даёт больше надежд, чем все их повседневные затеи, законные и не очень…

В ролях

Adalgisa Manfrida
Джузеппе Баттистон
Джузеппе Баттистон
Джованни Людено
Примож Пирнат
Rossana Mortara
Alessia Franchin
Режиссер Matteo Oleotto
Сценарист Matteo Oleotto, Salvatore De Mola, Пьерпаоло Пичарелли
Композитор Luca Ciut
Детали фильма

Страна Италия / Словения
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 18 октября 2025
Дата выхода
8 января 2026 Италия
Сборы в мире $126 848
Производство Tucker Film
Другие названия
Ultimo schiaffo, The Last Slap, Последний удар

Рейтинг фильма

6.9
6.9 IMDb
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Твое сердце будет разбито
Моя собака - космонавт
Коммерсант
Домовенок Кузя 2
Петрушка
Приключения желтого чемоданчика
Супер Марио: Галактическое кино
Нормал
Родительский дом
