«Траст» сделан на грани жанров драмы, сатиры и триллера. Дэнни Бойл, который известен своими картинами «На игле» и «Миллионер из трущоб», рассказывает историю про влиятельную и очень богатую семью Гетти. В 1973 году неизвестные похищают внука и по совместительству наследника нефтяного конгломерата. Сам Джон Пол Гетти эти новости воспринимает спокойно, он вообще скуп на эмоции, и каждый в семье его за это ненавидит. Оказывается, за этим стоит итальянская мафия, и глава династии отправляет доверенное лицо в Рим.