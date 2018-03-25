Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Траст
Постер к сериалу Траст
Постер к сериалу Траст
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
3 постера
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Траст
Траст (2018 - 2018) Trust
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FX
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Траст» сделан на грани жанров драмы, сатиры и триллера. Дэнни Бойл, который известен своими картинами «На игле» и «Миллионер из трущоб», рассказывает историю про влиятельную и очень богатую семью Гетти. В 1973 году неизвестные похищают внука и по совместительству наследника нефтяного конгломерата. Сам Джон Пол Гетти эти новости воспринимает спокойно, он вообще скуп на эмоции, и каждый в семье его за это ненавидит. Оказывается, за этим стоит итальянская мафия, и глава династии отправляет доверенное лицо в Рим.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Simon Beaufoy
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хилари Суонк
Хилари Суонк Gail Getty
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд J. Paul Getty Sr.
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер James Fletcher Chace
Шарлотта Райли
Шарлотта Райли Robina Lund
Джузеппе Баттистон
Джузеппе Баттистон Bertolini
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Траст - Сезон 1 Сезон 1
2018, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Приложение киноафиши