Когда смотреть «Хищник: Планета смерти» онлайн? Спойлер: как сказали бы в «Игре престолов» — зима близко

Pixar показал тизер «Истории игрушек 5»: в нем рассекретили нового героя – Вуди и Базз тоже остаются

Только 1 проект Первого канала попал в рейтинг самых просматриваемых в 2025 году: зато у НТВ таких 26 – вот какие сериалы в топе

За 5 лет такое впервые: в 2025-м сразу 8 российских фильмов покорили прокат – умудрились собрать больше 1 млрд рублей

«Это даже хуже темнокожей Русалочки»: новая «Алиса в Стране чудес» в центре скандала в США – экранизацию назвали «версией 18+»

Откуда у Оди из сериала «Очень странные дела» такие способности? Все началось еще до ее рождения

Солу Гудману – 65, и он уже на пенсии: но вот еще 5 сериалов о гениальных аферистах (№4 снял сам Хайзенберг)

Этот сериал с рейтингом 8,5 на IMDb называют лучшим про космос со времен «Вавилона-5»: у трех сезонов из шести — 100% на Rotten Tomatoes

Ответьте на 8/8 вопросов про «Один дома», иначе Кевин будет стрелять: сложный тест на знание культовой комедии 90-х

«Слабо, противно»: Гурченко после «Карнавальной ночи» сыграла девушку легкого поведения – и жалела об этом до самой смерти