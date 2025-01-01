Меню
Персоны
Тодд Солондз
Награды
Награды и номинации Тодд Солондз
Todd Solondz
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Тодд Солондз
Каннский кинофестиваль 1998
Параллельные секции
Победитель
Каннский кинофестиваль 2001
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучший сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2009
Лучший сценарий
Победитель
Golden Lion
Номинант
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2011
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Golden Lion
Номинант
Сандэнс 1996
Драматургия
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 1998
Премия "Метро-Медиа"
Победитель
Берлинале 1996
Форум нового кино
Победитель
