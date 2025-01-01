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Мужчина на все руки
Билеты от 1500₽
Киноафиша Мужчина на все руки

Спектакль Мужчина на все руки

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Легкая комедия с яркими персонажами и неожиданными поворотами

«Мужчина на все руки» — это динамичная комедия положений, полная неожиданностей, юмора и забавных ситуаций. В центре сюжета — дом, где разразился семейный кризис. Разъярённая любовница вот-вот ворвётся, чтобы всё рассказать жене, и, казалось бы, избежать катастрофы уже невозможно. Но на помощь приходит неожиданный гость — сотрудник благотворительной организации, который, возможно, сможет разрешить эту запутанную ситуацию.

Комедийный вихрь

Классическая комедия положений обещает зрителям море смеха и забавных сюжетных поворотов. Интриги, случайные встречи и постоянные недоразумения держат в напряжении от начала до конца. Главные герои попадают в водоворот событий, где каждый их шаг приводит к ещё большему хаосу.

Актёрский состав

В спектакле задействован блистательный актёрский состав. Зрители смогут увидеть:

  • Мирославу Карпович или Марию Фурсенко;
  • Дмитрия Морозова или Павла Савинкова;
  • Александра Якина;
  • Андрея Шугов или Дмитрия Морозова;
  • Гарика Петросяна;
  • Марину Соколову или Татьяну Афанасьеву.

Для кого

Этот спектакль будет интересен тем, кто любит лёгкие комедии с яркими персонажами и непредсказуемыми поворотами. Прекрасный вариант для вечернего выхода всей семьёй или с друзьями. «Мужчина на все руки» подарит вам смех и отличное настроение!

Режиссер
Олег Ильин
В ролях
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Дмитрий Морозов
Павел Савинков
Павел Савинков
Александр Якин
Александр Якин
Андрей Шугов
Андрей Шугов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
16:00 от 1500 ₽
24 августа
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17:00 от 1500 ₽
6 сентября
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17:00 от 2200 ₽
27 сентября
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4 октября
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20:00 от 2200 ₽
25 октября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2200 ₽
3 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2500 ₽
15 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2500 ₽
22 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2500 ₽
6 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2500 ₽
27 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2500 ₽
3 января
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
5 января
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В других городах

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Санкт-Петербург, 7 ноября
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19:00 от 1200 ₽
Самара, 14 ноября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
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Санкт-Петербург, 26 декабря
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19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Мужчина на все руки Мужчина на все руки Мужчина на все руки Мужчина на все руки Мужчина на все руки Мужчина на все руки Мужчина на все руки

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