Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Гарри Поттер пошел не так
Билеты от 1000₽
Киноафиша Гарри Поттер пошел не так

Спектакль Гарри Поттер пошел не так

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Комедия с неожиданностями «Гарри Поттер пошел не так»

Смотрите, как один спектакль может стать настоящей катастрофой! Каждый сеанс комедии «Гарри Поттер пошел не так» наполняется неожиданностями: на сцене появляется один Специальный гость, и происходит настоящее волшебство!

Представьте, что в день спектакля все актеры отравились. Кто сможет выйти на сцену? Прима театра, заслуженный артист, режиссёр, рабочий сцены, гримёрша и какой-то случайный прохожий. Как они создадут шоу о Гарри Поттере? Отменять выступление? Но всё не так просто, как кажется!

Непредсказуемость театрального действия

Спектакль полон нелепых совпадений и хромающих заклинаний. Музыка и юмор оживляют события, и каждая минута наполняется фейерверком эмоций. Зрители, пришедшие просто посмотреть, станут частью этого безумного действа!

Магические фокусы на сцене

Зрители смогут увидеть уникальные магические трюки, созданные иллюзионистом Сергеем Сафроновым, участником Шоу Братьев Сафроновых. Фокусы и неожиданные повороты в сюжете сделают каждое представление поистине уникальным.

Актерский состав

В спектакле участвуют:

  • Тимур Еремеев (Специальный гость, актер Игорь, Вернон, Рон)
  • Сергей Рост (Специальный гость, работник сцены Семен, Хагрид)
  • Александра Велескевич (Специальный гость, гримерша Оля, Дадли, Снейп, Филч, Гермиона, Паук Арагог)
  • Вадим Дубровин (Специальный гость, фанат, Квирелл, Драко, Воландеморт)
  • Никита Фомин (Режиссер Ефимов, Гарри Поттер)
  • Никита Заболотный (Режиссер Ефимов, Гарри Поттер)
  • Роман Головин (Леха Чертановский, Дамблдор)
  • Юлия Овчаренко (Актриса Тамара, Петунья, Гермиона)
  • Марина Соколова (Актриса Тамара, Петунья, Гермиона)
  • Евгений Елсуков (Работник сцены Семен, Хагрид)
  • Владислав Аргун (Актер Игорь, Вернон, Рон)
В ролях
Сергей Рост
Сергей Рост
Александра Велескевич
Александра Велескевич
Вадим Дубровин
Вадим Дубровин
Александр Якин
Александр Якин
Тимур Еремеев

Купить билет на спектакль Гарри Поттер пошел не так

Помощь с билетами
Март
Апрель
7 марта суббота
16:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1000 ₽
8 марта воскресенье
16:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1200 ₽
14 марта суббота
16:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1000 ₽
19 марта четверг
19:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1200 ₽
20 марта пятница
19:00
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
от 1200 ₽
21 марта суббота
16:00
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
от 1000 ₽
20:00
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
от 1200 ₽
22 марта воскресенье
17:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1200 ₽
28 марта суббота
16:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1200 ₽
29 марта воскресенье
15:30
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
от 1000 ₽
3 апреля пятница
19:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1000 ₽
4 апреля суббота
16:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1200 ₽
10 апреля пятница
19:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1000 ₽
11 апреля суббота
16:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Малахитовая шкатулка
6+
Детский Музыка
Малахитовая шкатулка
13 июня в 12:00 Театр Терезы Дуровой
от 600 ₽
Пленные духи
16+
Драма
Пленные духи
30 мая в 19:00 Высоцкий
от 1500 ₽
Легендарная история
12+
Мюзикл
Легендарная история
22 марта в 18:00 ГИТИС-театр
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше