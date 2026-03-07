Спектакль Гарри Поттер пошел не так

Смотрите, как один спектакль может стать настоящей катастрофой! Каждый сеанс комедии «Гарри Поттер пошел не так» наполняется неожиданностями: на сцене появляется один Специальный гость, и происходит настоящее волшебство!
Представьте, что в день спектакля все актеры отравились. Кто сможет выйти на сцену? Прима театра, заслуженный артист, режиссёр, рабочий сцены, гримёрша и какой-то случайный прохожий. Как они создадут шоу о Гарри Поттере? Отменять выступление? Но всё не так просто, как кажется!
Спектакль полон нелепых совпадений и хромающих заклинаний. Музыка и юмор оживляют события, и каждая минута наполняется фейерверком эмоций. Зрители, пришедшие просто посмотреть, станут частью этого безумного действа!
Зрители смогут увидеть уникальные магические трюки, созданные иллюзионистом Сергеем Сафроновым, участником Шоу Братьев Сафроновых. Фокусы и неожиданные повороты в сюжете сделают каждое представление поистине уникальным.
В спектакле участвуют: