Спектакль Гарри Поттер пошел не так

Комедия с неожиданностями «Гарри Поттер пошел не так»

Смотрите, как один спектакль может стать настоящей катастрофой! Каждый сеанс комедии «Гарри Поттер пошел не так» наполняется неожиданностями: на сцене появляется один Специальный гость, и происходит настоящее волшебство!

Представьте, что в день спектакля все актеры отравились. Кто сможет выйти на сцену? Прима театра, заслуженный артист, режиссёр, рабочий сцены, гримёрша и какой-то случайный прохожий. Как они создадут шоу о Гарри Поттере? Отменять выступление? Но всё не так просто, как кажется!

Непредсказуемость театрального действия

Спектакль полон нелепых совпадений и хромающих заклинаний. Музыка и юмор оживляют события, и каждая минута наполняется фейерверком эмоций. Зрители, пришедшие просто посмотреть, станут частью этого безумного действа!

Магические фокусы на сцене

Зрители смогут увидеть уникальные магические трюки, созданные иллюзионистом Сергеем Сафроновым, участником Шоу Братьев Сафроновых. Фокусы и неожиданные повороты в сюжете сделают каждое представление поистине уникальным.

Актерский состав

