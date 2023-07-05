Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе»

Знаменитое екатеринбургское семейство Букиных возвращается на малые экраны. Телеканал ТНТ анонсировал продолжение популярного российского ситкома «Счастливы вместе». Съемки уже начались. К знакомым ролям вернулись все основные звезды: Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Новый сериал получил лаконичное название «Букины». Логинов, воплощающий образ главы семьи, замученного продавца обуви Гены Букина, заявил, что перезапуск будет соответствовать духу времени, но в то же время останется таким же теплым, как и оригинальное шоу.

«Счастливы вместе» пробыли в эфире с 2006 по 2013 годы (365 эпизодов). По словам Логинова, за прошедший период его очень часто спрашивали о будущем его героя, и чем бы он мог заниматься в новом десятилетии. Самому же актеру перспектива возрождения всегда казалось крайне маловероятной. Причин было много, в первую очередь — занятость коллег и сложность переноса персонажей в нынешние реалии. Несмотря на это, проект все-таки удалось запустить. Как отметила директор телеканала Тина Канделаки, запросы зрительской аудитории стали для ТНТ мощным мотиватором для того, чтобы снова объединить оригинальную творческую команду.

За производство вместе с ТНТ отвечает «Кинокомпания братьев Андреасян». В сезоне будет десять эпизодов. Премьера состоится в следующем телесезоне.