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Киноафиша Новости Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе»

Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе»

5 июля 2023 15:24
Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе»

Все ведущие звезды оригинала повторят свои роли.

Знаменитое екатеринбургское семейство Букиных возвращается на малые экраны. Телеканал ТНТ анонсировал продолжение популярного российского ситкома «Счастливы вместе». Съемки уже начались. К знакомым ролям вернулись все основные звезды: Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Новый сериал получил лаконичное название «Букины». Логинов, воплощающий образ главы семьи, замученного продавца обуви Гены Букина, заявил, что перезапуск будет соответствовать духу времени, но в то же время останется таким же теплым, как и оригинальное шоу.

«Счастливы вместе» пробыли в эфире с 2006 по 2013 годы (365 эпизодов). По словам Логинова, за прошедший период его очень часто спрашивали о будущем его героя, и чем бы он мог заниматься в новом десятилетии. Самому же актеру перспектива возрождения всегда казалось крайне маловероятной. Причин было много, в первую очередь — занятость коллег и сложность переноса персонажей в нынешние реалии. Несмотря на это, проект все-таки удалось запустить. Как отметила директор телеканала Тина Канделаки, запросы зрительской аудитории стали для ТНТ мощным мотиватором для того, чтобы снова объединить оригинальную творческую команду.

За производство вместе с ТНТ отвечает «Кинокомпания братьев Андреасян». В сезоне будет десять эпизодов. Премьера состоится в следующем телесезоне.

Фото: Канал ТНТ
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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