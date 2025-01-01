Меню
Кристоф Барратье
Награды
Награды и номинации Кристоф Барратье
Christophe Barratier
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Кристоф Барратье
Оскар 2005
Лучшая песня к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
