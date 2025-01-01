Меню
Персоны
Алексис Бледел
Награды
Награды и номинации Алексис Бледел
Alexis Bledel
Награды и номинации Алексис Бледел
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
