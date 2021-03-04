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Постер сериала Лагерь «Коралл»: Детство Губки Боба
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Киноафиша Сериалы Лагерь «Коралл»: Детство Губки Боба

Лагерь «Коралл»: Детство Губки Боба (2021 - …)

Kamp Koral: SpongeBob's Under Years 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 12 минут
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Маленький Спанч Боб и его друзья проводят лето в лагере в водорослевом лесу на берегу озера Юкимак, а вместе с ним отдыхают малыши Патрик и Сэнди. Подросток Сквидвард подрабатывает вожатым, Планктон — поваром, а руководит всем этим балаганом ещё молодой Мистер Крабс. Вместе они ловят медуз, расследуют, кто ворует конфеты, играют в «тык», охотятся на грузовики с едой, зарабатывают скаутские значки, путешествуют в лагерь нудистов и ищут клад. Короткие серии, продолжительностью двадцать минут, вмещают одну или две истории о безумных обитателях океанского дна.
 

В ролях
В ролях
Том Кенни
Том Кенни
Роджер Бампасс
мистер Лоуренс
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Билл Фагербакки
Кэролин Лоуренс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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3.6 IMDb
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Сезоны
Лагерь «Коралл»: Детство Губки Боба - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 49 эпизодов
 
Лагерь «Коралл»: Детство Губки Боба - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 1 эпизод
 
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