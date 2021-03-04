Маленький Спанч Боб и его друзья проводят лето в лагере в водорослевом лесу на берегу озера Юкимак, а вместе с ним отдыхают малыши Патрик и Сэнди. Подросток Сквидвард подрабатывает вожатым, Планктон — поваром, а руководит всем этим балаганом ещё молодой Мистер Крабс. Вместе они ловят медуз, расследуют, кто ворует конфеты, играют в «тык», охотятся на грузовики с едой, зарабатывают скаутские значки, путешествуют в лагерь нудистов и ищут клад. Короткие серии, продолжительностью двадцать минут, вмещают одну или две истории о безумных обитателях океанского дна.