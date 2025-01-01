Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Пупи Авати
Награды
Награды и номинации Пупи Авати
Pupi Avati
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Пупи Авати
Каннский кинофестиваль 2003
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1993
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1991
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008
Little Golden Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1992
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1986
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1984
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1983
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1998
Лучший фильм
Номинант
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
На экране кажется чистая графика, а на самом деле это реальный остров: где снимали «Чужой: Земля»
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667