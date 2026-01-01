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Фильмография
Эйприл Стюарт
April Stewart
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Персоны
Эйприл Стюарт
Эйприл Стюарт
April Stewart
Дата рождения
1 апреля 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Траки, Калифорния, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
,
Путешественник
Биография Эйприл Стюарт
Родилась 1 апреля 1969 года. Траки, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
8.4
Южный Парк
(1997)
8.3
Аватар: Легенда о Корре
(2012)
7.3
Южный Парк: Конец ожирения
(2024)
Фильмография Эйприл Стюарт
7
Boomerang Bro Gets Grounded: The First Movie: Kalahari Waterpark Disaster
Boomerang Bro Gets Grounded: The First Movie: Kalahari Waterpark Disaster
комедия
2025, США
7.3
Южный Парк: Конец ожирения
South Park: The End Of Obesity
анимация
2024, США
Смотреть трейлер
5.9
Любопытный Джордж: Вперёд на запад
Curious George: Go West, Go Wild
приключения, анимация, комедия
2020, США
6.4
Будь классным, Скуби-Ду!
приключения, детский, семейный
2015, США
6
Губка Боб
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water
анимация, приключения, комедия
2014, США
Смотреть трейлер
8.3
Аватар: Легенда о Корре
боевик, приключения, фэнтези
2012, США
8.4
Южный Парк
комедия, анимация
1997, США
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