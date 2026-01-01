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Эйприл Стюарт
Эйприл Стюарт April Stewart
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Эйприл Стюарт

April Stewart

Дата рождения
1 апреля 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Траки, Калифорния, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актер озвучки, Путешественник

Биография Эйприл Стюарт

Родилась 1 апреля 1969 года. Траки, Калифорния, США.

Популярные фильмы

Южный Парк 8.4
Южный Парк (1997)
Аватар: Легенда о Корре 8.3
Аватар: Легенда о Корре (2012)
Южный Парк: Конец ожирения 7.3
Южный Парк: Конец ожирения (2024)

Фильмография Эйприл Стюарт

7
Boomerang Bro Gets Grounded: The First Movie: Kalahari Waterpark Disaster Boomerang Bro Gets Grounded: The First Movie: Kalahari Waterpark Disaster
комедия 2025, США
Южный Парк: Конец ожирения 7.3
Южный Парк: Конец ожирения South Park: The End Of Obesity
анимация 2024, США
Смотреть трейлер
Любопытный Джордж: Вперёд на запад 5.9
Любопытный Джордж: Вперёд на запад Curious George: Go West, Go Wild
приключения, анимация, комедия 2020, США
Будь классным, Скуби-Ду! 6.4
Будь классным, Скуби-Ду!
приключения, детский, семейный 2015, США
Губка Боб 6
Губка Боб The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water
анимация, приключения, комедия 2014, США
Смотреть трейлер
Аватар: Легенда о Корре 8.3
Аватар: Легенда о Корре
боевик, приключения, фэнтези 2012, США
Южный Парк 8.4
Южный Парк
комедия, анимация 1997, США
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