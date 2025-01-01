Меню
Ричард Шифф
Награды
Награды и номинации Ричарда Шиффа
Richard Schiff
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Ричарда Шиффа
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
