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Награды и номинации Онжаню Эллис

Aunjanue Ellis
Награды и номинации Онжаню Эллис
Оскар 2022 Оскар 2022
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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